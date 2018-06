Deel dit artikel:











Jumbo roept kipspiesjes terug vanwege listeria De kipspiesjes van de Jumbo zijn teruggeroepen (foto: Pixabay)

VEGHEL - Supermarktketen Jumbo haalt per direct kipspiesjes uit de schappen. Vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem kunnen ze gevaarlijk zijn voor de gezondheid. In de kip is bij een kwaliteitscontrole de listeria-bacterie aangetroffen.

Eerder deze week haalde Jumbo vanwege dezelfde bacterie al een partij satéballetjes terug. Het bedrijf roept klanten op de balletjes (houdbaarheidsdatum 17 juli) en de spiesjes (goed tot 19 juli) niet te eten maar terug te brengen naar de winkel. Mensen krijgen dan hun geld terug.