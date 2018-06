Deel dit artikel:











Noorderzijlvest gaat bruggen Noordenveld opknappen en vervangen Het waterschap gaat met zes Drentse bruggen aan de slag (Foto: Pixabay.com)

RODEN - Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende tien jaar onderhoud plegen aan vijf bruggen in de gemeente Noordenveld. Eentje word er vervangen.

De brug die helemaal wordt vervangen is de Hamerswegbrug in Peize. Er zal onderhoud worden uitgevoerd aan de Keerbrug en Steegmansbrug in Roden, de Zesde wijk vonder en de Hutvonder in Veenhuizen en de Aabrug in Een.



'Eigen' gebruik

Veel van de bruggen die onder handen worden genomen worden gebruikt door boeren of het waterschap zelf voor werkzaamheden in het gebied. Behalve de Drentse bruggen gaat Noorderzijlvest ook in de provincie Groningen veel bruggen aanpakken.



De komende tien jaar is bijna elf miljoen euro nodig voor onderhoud en restauratie van de bruggen in het werkgebied van het waterschap. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden aan de verschillende bruggen exact plaatsvinden.