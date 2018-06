Deel dit artikel:











TT-legende Wil Hartog bezoekt TT Museum Feest der herkenning voor Wil Hartog: op zo'n soort motor begon hij met racen (foto: Kim Stellingwerf) Het briefje dat Hartog schreef om Barry Sheene te bedanken (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Een bijzondere bezoeker van het pop-up TT museum vanmiddag. Niemand minder dan de winnaar van de TT in 1977, Wil Hartog, kwam de oude motoren en TT-parafernalia bekijken.

"Het is toch de herinnering die op deze manier fantastisch is neergezet. Het is alweer veertig jaar geleden dat ik de TT won. En hier komen de herinneringen naar boven van toen ik zestien jaar was en voor het eerst naar een TT-race ging. "



Hartog vindt herinneringen belangrijk: "Dit museum geeft heel goed het vroegere, het begin en het heden weer. Vooral de mensen die al lang bij de de TT op bezoek komen die vinden dit prachtig. Die herinnering, dat is voor de mens het paradijs van het leven."



Barry Sheene

Het TT museum heeft een hoek die is ingericht als eerbetoon aan Barry Sheene. Hier hangt ook een briefje dat Hartog aan Sheene schreef. "Ja, om hem te bedanken", lacht Hartog. "Ik was ziek in 1977. Ik zat die vrijdagochtend aan het ontbijt, de dagen ervoor kon ik niks, zo slap en ziek was ik toen."



"Barry kwam aan het ontbijt naar me toe en zegt: 'Wil waar was je gisteren, where were you?' en toen vertelde ik dat ik ziek en ellendig was. Toen zei hij 'oh dat heb ik ook wel eens!' en hij stuurde zijn vrouw naar de slaapkamer om een speciaal drankje te halen. En inderdaad, ik hield het ontbijt binnen. Daardoor voelde ik me beter met het uur. Ik kon trainen en me plaatsen voor de race. Dankzij Barry Sheene heb ik gewonnen, toen in 1977."



Het verhaal doet Hartog nog altijd veel. Met tranen in de ogen richt hij zijn blik naar boven en met de handen samengevouwen zegt hij "Barry, thanks, very much!"