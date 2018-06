Laatste RTV Drenthe-examenkandidaat geslaagd na herkansing

BALLOO - Ze moest er langer voor blokken dan onze andere eindexamenkandidaten, maar Mathilde Knol uit Balloo is vandaag na haar herexamen alsnog geslaagd voor de havo.

RTV Drenthe volgde Mathilde en twee andere Drentse eindexamenkandidaten tijdens de eindexamens.Een superblije Mathilde kon vandaag eindelijk de vlag uithangen. "Ik moest één-tiende hoger halen op een vak en dat is gelukt. Op Nederlands haalde ik een 5.7, terwijl ik maar een 5.2 nodig had", zegt Mathilde.Het verlossende woord kwam voor de scholiere van CS Vincent van Gogh uit Assen al op tijd. Mathilde: "Om ongeveer twintig over tien vanmorgen belde mijn mentor dat het me alsnog is gelukt. Nu lekker zomervakantie vieren en daarna ga ik in Amsterdam productdesign studeren."