Motorproblemen verpesten training Van de Lagemaat

MOTORSPORT - De tweede vrije training in de Moto3 is voor Ryan van de Lagemaat in het water gevallen. De wildcardcoureur uit Culemborg kon geen tijd neerzetten vanwege problemen met de koppeling van zijn motor.

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.