Live: Acht finalisten racen om een motor [afgelopen] In het RTV Drenthe-pand wordt gestreden om een motor (foto: RTV Drenthe) De hoofdprijs (foto: Wim ter Braake motoren)

ASSEN - De strijd is beslist. Marc van der Velde was de snelste in de finale en won onze gloednieuwe motor. Hij versloeg Barry Siroen.

Hieronder kon je kijken naar onze livestream van het eindspel vanuit het TT-pop-upmuseum.