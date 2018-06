Deel dit artikel:











OM eist half jaar cel tegen Coevordenaar voor wapenbezit en witwassen Niet de betreffende wapens (Foto: Koen van Weel/ANP)

COEVORDEN - Het Openbaar Ministerie wil een 60-jarige man uit Coevorden een half jaar opsluiten vanwege wapenbezit en witwassen.

De Coevordenaar was in het bezit van twee semi- automatische gaspistolen, een revolver, een geweer en 75 stuks munitie. Daarnaast waste hij volgens het OM 96.195 euro wit. Het OM eiste een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk.



Op 6 oktober vorig jaar doorzocht de politie de woning van de man. Bij de Coevordenaar zouden wapens en veel zwart geld liggen. Tijdens de doorzoeking werden de wapens in een kast in de slaapkamer gevonden.



Geldkist

Ook stuitten agenten op een geldkist van Brinks Waardetransport, met daarin 89.500 euro. In de slaapkamer lagen een envelop en een portefeuille met daarin ruim 6.600 euro. In totaal lag voor bijna een ton aan geld door de woning verspreid.



'Wapens uit oud-ijzer'

De man verklaarde dat hij door zijn ex-schoonzoon was gebeld met de vraag of hij wapens wilde bewaren. Een deel daarvan zou uit oud-ijzer afkomstig zijn. Deze man had de wapens aangeboden aan een wapen-museum, maar dat werd door het museum geweigerd. De Coevordenaar stelde zijn huis beschikbaar voor de wapens en de munitie. De wapens werden bij de man aan huis bezorgd.



"Ik had ze thuis, dat ontken ik ook niet. Ik weet ook dat ze gevaarlijk zijn", zei de man tegen de rechters. Die voelden de man flink aan de tand. "Waarom zei u niet dat u die spullen niet in huis wilde?", zei een van de rechters tegen de man. Maar daar kon hij geen antwoord op geven. Ook op de vraag of de man misschien onder druk was gezet om de wapens te bergen, of zelfs was bedreigd, gaf hij geen antwoord.



'Crimineel geld'

Na de doorzoeking vond ook een financieel onderzoek naar de man plaats. De Coevordenaar heeft een pensioen. Volgens de officier van justitie kon de man onmogelijk zoveel geld bezitten. "Het moet crimineel geld zijn."



De Coevordenaar opperde dat hij zuinig was geweest. Ook hadden hij en zijn inmiddels overleden echtgenoot gespaard voor een groot feest, kluste de man weleens in de oud-ijzer handel en repareerde hij boten. De meeste klussen kreeg de man in contanten betaald. "En zo kwam dat in die geldkist terecht", zei hij.



Hij verklaarde op zitting altijd eerlijk geld te hebben verdiend. "Met hard werken en niet met criminele acties."Hij heeft verder een blanco strafblad.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.