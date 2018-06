Viñales snelste MotoGP-coureur na eerste dag TT

MOTORSPORT - Maverick Viñales is na de eerste dag van de TT de snelste man in de MotoGP.

De Spaanse nummer drie in de WK-stand reed in de tweede vrije training op zijn Yamaha een ronde van 1.33,37. Andrea Iannone reed de tweede tijd met 1.33,49 en de derde tijd werd gezet door Danilo Petrucci (1.33,76).Valentino Rossi was op 0,4 seconde van teamgenoot Viñales de vierde man van de dag. Jorge Lorenzo, winnaar van de laatste twee GP's, zette de zevende tijd neer en WK-leider Marc Marquez de achtste.Twee valpartijen waren er in de tweede MotoGP-training. Pol Espargaro ging in het begin onderuit en Johann Zarco viel met nog veertien minuten op de klok bij het insturen van Mandeveen.Morgen om 9.55 uur is de derde vrije training. De snelste tien coureurs van de eerste drie trainingen gaan morgenmiddag vechten om pole position, aangevuld met twee rijders uit de langzamere groep.