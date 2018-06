Tussenopvang voor statushouders in Eelde blijft langer open

EELDE - Het voormalige pand van de Dutch Flight Academy in Eelde blijft nog een jaar tot maximaal twee jaar open als verblijf voor statushouders.

In de zogenoemde tussenopvang zijn ongeveer honderd asielzoekers met een verblijfsvergunning gehuisvest. Ze zitten er tijdelijk, totdat ze een gewone woning kunnen krijgen.De tussenopvang is bedoeld om de vluchtelingen te laten wennen aan de Nederlandse samenleving. Volgens burgemeester en wethouders van Tynaarlo is de opvang een succes, mede dankzij de inzet van vrijwilligers. Die geven taalles en maken de bewoners vertrouwd met de Nederlandse cultuur en gebruiken.De tussenopvang is twee jaar geleden geopend. Het beheer wordt verzorgd door vluchtelingenorganisatie Inlia, het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft subsidie.