Actie in Emmen tegen uitzetting 19-jarige Parham naar Iran Parham wil in Nederland blijven (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De 19-jarige Parham is zeven jaar geleden met zijn moeder uit Iran naar Nederland gevlucht. Hij was moslim, maar is inmiddels christen. Zijn vader is in Iran een vrij fanatieke moslim. Nu dreigt de zoon uitgezet te worden en dat zou zijn dood betekenen, zegt hij zelf.

Daarom voeren medestanders bij het gemeentehuis actie: ze verzamelen handtekeningen en hopen dat de politiek een stokje steekt voor de uitzetting van Parham.



Bedreiging

"Ik word door de familie van mijn vader met de dood bedreigd en de Iraanse geheime politie", zegt Parham. "Ook ben ik op sociale media opgekomen voor de mensen in Iran en heb mijn mening gegeven over de regering en de leiders daar. En dat is in Iran verboden. Op Facebook ben ik met de dood bedreigd."



"Maar Nederland vindt dat niet genoeg reden om mij een verblijfsvergunning te geven. Ze zeggen dat het land veilig is voor mij en ze vinden dat ik het zelf heb gedaan", aldus Parham.



Deze actie ziet Parham als de laatste mogelijkheid."Met deze actie proberen we er voor te zorgen dat de Tweede Kamer en de overheid mijn stem hoort. Juridisch zijn er geen mogelijkheden meer. Ik wil dat Nederland eerlijk naar mijn zaak kijkt, want ik loop echt gevaar in Iran."