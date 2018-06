Marc van der Velde wint Kawasaki-motor bij RTV Drenthe

ASSEN - Hij heeft geen motorrijbewijs, sterker nog, hij heeft nog nooit op een motor gereden. Maar Marc van der Velde uit Assen ging er vandaag mooi vandoor met de Kawasaki-motor die te winnen was in RTV Drenthes pop-up TT-museum.

"De motor is splinternieuw, 0 kilometers op de teller", vertelt Ronald ter Braake van Ter Braake Motoren. "Het is een motorfiets waar je op stapt en zo mee wegrijdt. Als je een beetje ervaring hebt met een brommer, dan kun je hier ook mee overweg."Veel mensen kwamen kijken naar de strijd van de overgebleven finalisten. Het was druk in het tijdelijke museum.Marc wil de motor niet aanraken, zo vlak voor de race op de rijsimulator. "Beetje bijgelovig", zegt hij rustig. Barry Sirioen, de andere finalist en wel in het bezit van een rijbewijs, kijkt ook verlekkerd naar de motor. "Die past wel in de schuur."Tegen kwart voor vier stappen beide mannen op de motorsimulator. De baan die bereden moet worden is de TT-racebaan van de Isle of Man. Na het aftellen schieten beide mannen onder groot lawaai over de baan. Na een paar minuten is het duidelijk dat Marc de grote winnaar is. Kreunend van de spanning stapt hij af. "Ik ben dolblij! Het was superspannend."De overwinning voor de Assenaar is sowieso bijzonder, want hij had niemand verteld dat hij mee deed aan de TT-megaprijs. "Ik belde op mijn werk onder het bureau naar de RTV Drenthe-quiz."Een paar minuten later stapt hij met een grote glimlach op de Kawasaki-motor. "Heerlijk! Hier kan ik wel aan wennen." Barry toont zich overigens een sportieve verliezer: "Ik gun het Marc van harte. Ik vond het allang mooi om mee te doen."