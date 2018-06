Stuur ons je mooiste TT-foto's

ASSEN - Ben jij dit weekend in Assen voor de TT? Wij willen graag zien hoe jij het feest en de races beleeft.

Stuur ons via TTDrenthe.nl dus je mooiste (of lelijkste), grappigste of spectaculairste foto's van het TT Festival, de kwalificaties en races, of vanaf de TT-camping. Je mag je foto's ook mailen naar website@rtvdrenthe.nl of sturen via WhatsApp naar 06 - 515 68 886.In onze speciale fotoalbums op TTDrenthe.nl kun je jouw foto's terugvinden. En vergeet niet mee te praten op sociale media met de hashtag #TTDrenthe.