Dit schoolplein in Een heeft wel een heel bijzonder speeltoestel

EEN - Het schoolplein van SWS De Schans in Een is een bijzonder speeltoestel rijker. Geen klimrek of schommel, maar een 'Gamer'.

"Ofwel: een speler", zegt Anne Doornbos, voorzitter van het dorpshuis De Schans. Voor de school liggen negen tegels, zoals ze in discotheken ook wel te zien zijn. Als de scholieren erop stampen, springen rode, blauwe of groene lichtjes aan. "En zo wordt ook energie opgewekt", aldus de enthousiaste voorzitter.De tegels zijn eigenlijk namelijk zonnepanelen, met anti-slip glas zodat de scholieren er op kunnen spelen. "Dan kunnen de lichten in de gang ook aan enzo", Zegt Shayen uit groep acht.Het is een flink cadeau, want deze 15.000 euro kostende vloertegels kreeg de school van de boeren uit de omgeving en van het dorpshuis. In ruil daarvoor helpt de school om kinderen bewuster te maken van hun omgeving en ze meer te leren over de agrarische sector."Dit speeltoestel is innovatief, duurzaam en educatief", zegt schooldirecteur Nicole Schölvinck. "We willen graag wereldoriëntatievakken op een andere manier geven dan via een boekje of een device. Dus dan is dit een positieve manier om dat vak te geven."De samenwerkingsschool in Een bestaat nu twee jaar. Het schoolplein was al zo goed als af, maar met deze moderne vloer is hij 'perfect'. En als de discovloer nog iets te ingewikkeld is, dan kunnen de kinderen natuurlijk ook altijd nog spelen in de zandbak of in de klimrekken.