CNV: Chauffeurs staken maandag door buiten de spits

ASSEN - Buschauffeurs van het CNV gaan door met hun stakingen in het streekvervoer.

Vanaf maandag rijden de vakbondsleden tijdens de ochtend- en avondspits, maar buiten die tijden leggen ze het werk neer. Actieleider Jeroen Warnaar meldt dat er weinig beweging is in de onderhandelingen.CNV-chauffeurs zijn formeel niet door de bond opgeroepen om in het weekeinde het werk neer te leggen; dat wordt aan de individuele leden overgelaten.Wat de chauffeurs die bij de FNV zijn aangesloten gaan doen, was aan het einde van middag nog niet duidelijk. De werkgevers laten weten te balen van de situatie. "Het publiek wordt hier helemaal gek van'', zegt voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV). "Wij begrijpen hier niets van. Het is nu echt volstrekt onduidelijk waar de reiziger aan toe is."In het streekvervoer wordt actie gevoerd voor een beter loon en ruimere werkroosters. De landelijke staking van de afgelopen drie dagen volgen op estafettestakingen, die eerder dit jaar plaatsvonden.De cao voor het streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en meer (plas)pauzes. VWOV noemt die eisen onhaalbaar en onbetaalbaar.Vorige week hebben bemiddelaars geprobeerd het conflict op te lossen. Dat is mislukt. Afgelopen week lag het streekvervoer vanaf woensdag plat.Eerder gaf Qbuzz al aan dat de TT geen last zou krijgen van de staking. Volgens de busmaatschappij zijn er genoeg chauffeurs gevonden die tot en met zondag wél willen rijden. Een overzicht van alle TT-buslijnen vind je hier.