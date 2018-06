Video: beverbaby in de Drentsche Aa

Tijd voor beschuit met muisjes: in de Drentsche Aa is voor het eerst een jonge bever op beeld verschenen. De cameravallen worden gebruikt om het gedrag van de bevers in de gaten te houden.

In 2008 en 2009 zetten het Drentse en Groninger Landschap de eerste bevers uit in De Hunze en het Zuiderlaardermeergebied. Eén van deze bevers reisde door naar de Drentsche Aa.Vrijwilligers hebben in 2010 en 2012 nog enkele bevers uitgezet om deze pionier gezelschap te houden. Met als resultaat een jonge bever. In het blog van boswachter Lizette van Buren-Wolf lees je meer over de bevers in het gebied en over de nieuwste aanwinst.