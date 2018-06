Voormalig burgemeester Wytema heeft eigen rotonde in Beilen

BEILEN - Hendrik Jacob Wytema, voormalig burgemeester van de gemeente Beilen, heeft een eigen rotonde. Zijn nabestaanden, waaronder kinderen en kleinkinderen, onthulden vandaag het naambord.

"Het is zeker een bijzonder moment", zegt zijn oudste en enige dochter Carinne Wytema. Ze is samen met haar twee broers in Beilen om het naambord op de rotonde te onthullen. "Na een hele tijd zijn mensen er toch over na gaan denken van wat is er gebeurd en nu wordt hij voor zijn moed wel geëerd."Hendrik Jacob Wytema wordt in 1936 burgemeester van de gemeente Beilen. Tijdens de oorlog weigert hij mee te werken aan deportaties van joden en wordt daarom uit Drenthe verbannen. Op Bevrijdingsdag komt hij terug, op de fiets, en pakt z'n werk als burgemeester weer op.Maar veel mensen uit Beilen weten niet wat Wytema gedaan heeft. Onbegrijpelijk vindt Carla Joephus Jitta. Ze kende Wytema vanuit de oorlog. "Ik heb veel gastlezingen gegeven bij herinneringscentrum Westerbork en het viel me op dat niemand wist dat hij hier burgemeester was geweest. En daarna kwam ik erachter dat er ook geen straat naar hem vernoemd was en toen heb ik het college een brief gestuurd."Op dat moment dient ook de Stichting Stolpersteine samen met de Historische Vereniging een aanvraag in voor een straatnaam. Een straatnamencommissie buigt zich vervolgens over het verzoek.Er wordt dus een straatnaam aangevraagd voor de voormalig burgemeester, maar omdat de straten op zijn, krijgt hij een rotonde. En dat is volgens zíjn dochter Carinne Wytema veel beter. "Toen ik er over nadacht, dacht ik: 'Ja het typeert mijn vader', die dus een enorme doorzetter was, en ook doorzette met zijn rijkunst en auto's. Hij hield van bergpassen rijden en dat soort dingen. Dan draai je alsmaar om."Naast de vernoeming staat er naast de weg ook een grote steen met gedenkplaat. Daarop staat uitgelegd wie Wytema was en wat hij voor Beilen heeft betekend.