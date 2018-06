Deel dit artikel:











TT Prijsvraag van vrijdag 29 juni TT Prijsvraag vrijdag 29 juni (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Dit jaar wordt de TT Prijsvraag door vijf prominenten gesteld. Vandaag wordt de laatste vraag gesteld door Roelof Waninge, teameigenaar RW Racing GP. Weet je het antwoord op de vraag van vrijdag, dan maak je kans op twee toegangskaarten voor de 88ste Dutch TT.

Vraag vrijdag 29 juni

Wie reed nooit voor het team van RW Racing GP?

A. Jakub Kornfeil

B. Livio Loi

C. Bo Bendsneyder



Mail je antwoord naar prijsvraagtt@rtvdrenthe.nl en wie weet zien we je zondag bij de TT!



Antwoord vraag donderdag

Woensdag was de vraag hoeveel toeschouwer er vorig jaar er op de racedag van de TT zijn geweest. Het goede antwoord is 105.000.Lucien Krans uit De Krim heeft twee kaarten gewonnen voor de TT van zondag. Gefeliciteerd!