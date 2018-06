'Stakingen in streekvervoer gaan door voor onbepaalde tijd'

ASSEN - De stakingen in het streekvervoer gaan door voor onbepaalde tijd.

Dat zegt Pieter Beuzenberg van FNV Streekvervoer tegen RTV Drenthe."Dit weekend wordt er volledig gestaakt. Vanaf maandag wordt er alleen in de spits gereden. In de daluren leggen chauffeurs opnieuw het werk neer. Voor onbepaalde tijd."Volgens Beuzenberg zijn vakbonden en werkgevers op dit moment niet in gesprek. "De bemiddelingspoging is mislukt. We gaan door met staken tot we een resultaat hebben bereikt. Er is dus nog geen witte rook."Om de passagiers een beetje tegemoet te komen is besloten om tijdens de spits wel te rijden. "Dat gebeurt van 6.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur. Dit geldt voor het hele land.Vanmiddag tijdens een overleg van de vakbond in Utrecht is dit besluit genomen.