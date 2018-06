'Bij sommigen moet je uitleggen dat het geen overzeese gebiedsdelen zijn'

BAHREIN - Krijgen alle armenkoloniën in Drenthe, Overijssel en België nou wel of niet de Unesco Werelderfgoedstatus? Daarover wordt vandaag en morgen gesproken in Bahrein.

In de oliestaat is de jaarvergadering van Unesco. Daarbij aanwezig is ook gedeputeerde Cees Bijl van de provincie Drenthe, samen met nog een hele delegatie die de armenkoloniën vertegenwoordigt.Wat adviesorgaan Icomos van Unesco betreft komen niet alle koloniën op de lijst. Bijl hoopt dat daar nog verandering in gebracht kan worden. "Je hebt vier niveaus van advies en ze hebben het derde niveau afgegeven voor Frederiksoord, dus dan ben je er nog lang niet. We hebben geen vrede met dit advies, want voor ons is het systeem van vrije en onvrije kolonies één systeem. In Drentse termen: Veenhuizen hoort er ook gewoon bij.""We kunnen ook niet leven met het feit dat ze een heleboel dingen over het hoofd hebben gezien en anders interpreteren", aldus de gedeputeerde.Bijl hoopt nog invloed uit te kunnen oefenen. "Wat we doen is bij alle 21 landen die in het comité zitten vertellen wat de Koloniën van Weldadigheid precies zijn. En bij sommigen moet je dan uitleggen dat het geen overzeese gebiedsdelen zijn."Morgenochtend valt naar verwachting de beslissing. "Wat erg belangrijk is, is dat een land ons wil agenderen", vertelt Bijl. "Als geen enkel land ons agendeert dan wordt het besluit zoals het advies is, en daar schieten we niets mee op. Eigenlijk moeten we ook af van het derde niveau van het advies. En ook belangrijk is dat de vergadering uitspreekt dat het om een combinatie van vrije en onvrije kolonies gaat en niet om anderhalve vrije kolonies.""Ik schat in dat er een goede kans is dat een of meer landen ons willen agenderen. Ik beschouw het als winst als we afkomen van het advies dat er nu ligt van maar twee koloniën op termijn. Dan zetten we flinke stappen vooruit", zegt Bijl.De vergadering van Unesco is via deze link te volgen.