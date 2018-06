Ruim 2700 bezoekers voor uniek pop-up TT-museum

Bezoekers in het pop-up TT-museum (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - Ruim 2700 bezoekers hebben het pop-up TT-museum in het atrium van RTV Drenthe bezocht. Dat werd duidelijk na vandaag, de laatste dag dat het tijdelijke museum open was.

Bezoekers konden zich vergapen aan verschillende objecten uit de rijke TT-historie. Motorpakken, helmen en motorfietsen waren door het hele atrium te vinden. Ook hingen er foto's en waren er verschillende reportages op televisie te zien. De museumstukken zijn voor een groot deel aangeleverd door particuliere verzamelaars.De reacties op het museum zijn zeer lovend. Veel mensen vroegen aan RTV Drenthe of het museum, dat een week lang gratis te bezoeken was, langer open kan blijven of dat het volgend jaar weer terug komt.Fotograaf Kim Stellingwerf heeft verschillende momenten vastgelegd, die je hieronder kunt zien.