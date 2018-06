Werkstraf geëist tegen vrouw die ongeluk veroorzaakt

GRONINGEN/RUINEN - Een werkstraf van 60 uur. Dat is wat de officier van justitie eist tegen een 61-jarige vrouw uit Meppel. Zij veroorzaakte op de weg bij Ruinen een ernstig verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Dat gebeurde op 4 januari vorig jaar.

De vrouw reed slingerend over de N375 bij Ruinerwold, even voorbij Koekange, toen ze op de verkeerde weghelft belandde. Ze botste tegen een tegemoetkomende auto. Een enorme ravage op de weg was het gevolg. Drie personen, waaronder de slingerende vrouw, raakten gewond.Eén slachtoffer hield aan de aanrijding een verbrijzeld been over. Maandenlang kon de man, die net vader was geworden, niet werken.De Meppelse werd ter controle meegenomen in de ambulance. Bloedonderzoek wees uit dat de vrouw niets had gedronken. Haar letsel bleef beperkt tot een klap van het stuur tegen haar borstbeen. De Meppelse kon zich van haar slingerende rijgedrag niets herinneren. Wel had de vrouw diezelfde week haar moeder verloren.Zodra ze kon, nam de vrouw contact op met de slachtoffers. Ook leverde ze vrijwillig haar rijbewijs in. Ze neemt nu niet meer gemotoriseerd deel aan het verkeer, in welk vorm ook. Aan de slachtoffers in de zittingszaal bood de vrouw overmand door emoties haar excuses aan.De slachtoffers hadden de vrouw een kaart gestuurd. Daarop stond dat ze haar hadden vergeven. Ook dienden ze geen schadeclaim in. De slachtoffer met het verbrijzelde been kan inmiddels weer licht werk verzetten.De officier vindt de mildste vorm van schuld bewezen, maar eiste wel een werkstraf tegen de Meppelse. 'Omdat niet alleen het leed van mevrouw hier zichtbaar is, maar zeker ook het leed van de slachtoffers.' Hij noemde beide partijen moedig en relativerend omdat beide partijen deinvloed van elkaar konden zien. 'Daar is moed voor nodig.'Uitspraak over twee weken.