TT-voorzitter Arjan Bos heeft oplossing voor Formule 1-kritiek Rossi

MOTORSPORT - MotoGP-coureurs Valentino Rossi en Jorge Lorenzo zijn duidelijk: géén Formule 1 op ons TT Circuit want dan komen er hobbels op de baan. Maar TT-voorzitter Arjan Bos kwam in het TT-journaal met de oplossing.

"In het verleden hadden we hier nog Truck Grand Prix. Toen hebben we het ook gehad dat door die massa het een beetje begon te hobbelen. Maar dat asfalt kun je dan verhitten en als je er dan met de wals overheen gaat, is dat weg", verklaart Bos.Daarnaast liet hij nog nadrukkelijk weten dat de lay-out van het TT circuit niet zal veranderen mocht de Formule 1 ooit naar Assen komen.