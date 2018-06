In beeld: TT NightRide

ASSEN - Brullende motoren en glimmende bolides. Er reden vanavond weer honderden motoren door Assen tijdens de traditionele TT NightRide.

Deze editie was extra speciaal, want het is vijftig jaar geleden dat Paul Lodewijkx op zijn Jamathi de TT van Assen won in de 50-cc klasse. Daarom reden er dit jaar vijf originele Jamathi-racemotoren en een aantal bromfietsen uit de zestiger jaren mee. Ook voormalig motorcoureur Egbert Streuer reed mee met de parade.De optocht leverde uiteraard fraaie plaatjes op. RTV Drenthe-fotograaf Kim Stellingwerf maakte onderstaande foto's.