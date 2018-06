Eerste TT-trainingen trekken 2500 toeschouwers meer dan vorig jaar

MOTORSPORT - De eerste dag van de 88e TT trok 22.000 bezoekers. Dat zijn er 2500 meer dan een jaar geleden.

​Viñales snelste MotoGP-coureur na eerste dag TT

Bendsneyder op zoek naar een seconde: Top tien is het doel

Motorproblemen verpesten training Van de Lagemaat

De kwalificatiedag werd in 2017 bezocht door 36.500 toeschouwers en op de racedag waren er 105.000 toeschouwers.Volgens de organisatie speelde het weer een belangrijke rol in het bezoekersaantal.De bezoekers van vandaag zagen Maverick Vinales de snelste tijd van de dag klokken in de MotoGP-klasse. De Spaanse nummer drie in de WK-stand reed in de tweede vrije training op zijn Yamaha een ronde van 1.33,37. Andrea Iannone reed de tweede tijd met 1.33,49 en de derde tijd werd gezet door Danilo Petrucci (1.33,76).In de Moto2-klasse was de snelste tijd voor Francesco Bagnaia, de huidige leider in de WK-stand. Met 1.38,09 was de Italiaan 0,1 seconde sneller dan nummer twee Joan Mir. De derde tijd was voor de Italiaan Luca Marini (1.38,24).Bo Bendsneyder, de enige vaste Nederlandse Grand Prix-coureur, reed vandaag een snelste ronde van 1.39,18.Daarmee was hij de 22ste rijder in de Moto2-klasse. "Die positie ziet er niet super uit, maar uiteindelijk was het geen heel slechte dag."In de Moto3 was Arin Canet de snelste man van de dag. Hij reed 1.42,67 en was daarmee iets sneller dan Gabriel Rodrigo (1.42,81). John McPhee klokte derde tijd (1.42,83). De leider in het WK-klassement Marco Bezzecchi stond lange tijd op positie nummer 1, maar met zijn 1.42,96 zakte hij uiteindelijk naar plek zes.De enige Nederlandse coureur in de Moto3 -klasse, Ryan van de Lagemaat, bleek vanochtend niet bij machte om echt aansluiting te vinden bij de vaste Grand Prix-coureurs. Hij hoopte in de middagsessie het verschil met die coureurs te verkleinen, maar dat lukte niet. De jongeling uit Culemborg kwam vanwege koppelingsproblemen niet tot een tijd.