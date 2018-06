Pech voor FC Emmen-speler Rob Deiman: lang uit de roulatie

VOETBAL - FC Emmen moet het lang stellen zonder Rob Deiman. De middenvelder die dit seizoen is overgeheveld van de jeugd naar de selectie liep bij de eerste training, woensdagochtend, een zware knieblessure op.

FC Emmen haalt Jafar Arias van FC Dordrecht:Drentse club zwijgt nog

Onderzoek wees uit dat de kruisband in zijn rechterknie is afgescheurd en dat er ook schade is aan de meniscus.Het herstel zal vermoedelijk zo'n negen maanden in beslag nemen.