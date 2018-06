Van de Lagemaat sowieso niet laatste op grid in Moto3-race

MOTORSPORT - Ryan van de Lagemaat zal zijn tweede TT als wildcard-coureur sowieso niet van de laatste plaats starten. Wanneer de Culemborger zich weet te kwalificeren houdt hij in ieder geval één rijder achter zich: Adam Norrodin.

De Maleisiër wordt bestraft, omdat hij in drie of meer sectoren langzamer reed dan toegestaan. Een coureur mag in maximaal twee sectoren langzamer gaan dan 110% van zijn eigen beste sectortijd. Normaal gesproken zou Norrodin 'slechts' 12 plekken worden teruggezet op de grid, maar omdat dit al zijn tweede overtreding was moet hij achteraan starten.En er gloort nog meer hoop voor Van de Lagemaat, want met een beetje geluk schuift de Nederlander zelfs door naar de voorlaatste startrij, want ook Dennis Foggia, Kaito Toba, Ayumu Sasaki en Jakub Kornfeil kregen een gridstraf vanwege te langzaam rijden, maar zij moeten 'maar' 12 plekken inleveren. Voor Foggia en Sasaki zou dat, gezien hun rondetijden van gisteren, zomaar eens kunnen betekenen dat ze achter Van de Lagemaat op de grid moeten staan zondag. Mits Van de Lagemaat zich kwalificeert, want door motorproblemen viel zijn tweede training gisteren in het water