Drie aanhoudingen tijdens TT Festival

ASSEN - De politie heeft tijdens de TT-festiviteiten in Assen gisteravond en afgelopen nacht drie mensen opgepakt.

Twee mensen betaalden op het TT Festival met vals geld. De andere had een stroomstootwapen in zijn bezit.Vanavond is de laatste dag van het TT Festival, waarna morgen de 88e Dutch TT begint op het circuit in Assen.De politie houdt ook extra verkeerscontroles tijdens de TT. Gisteren en afgelopen nacht zijn vier rijbewijzen in beslag genomen, omdat de bestuurders veel te hard reden. In totaal werden dertien mensen beboet vanwege hun snelheid.Ook zijn mensen beboet voor niet handsfree bellen en onnodig links rijden.