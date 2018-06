Toch bussen dit weekend, behalve in Emmen

ASSEN - Het lijkt erop dat de meeste bussen in Drenthe dit weekend toch de weg op gaan.

"Onze bussen zijn vandaag uitgereden. Echter in en rond Emmen rijden er geen of nauwelijks bussen", zo laat vervoerder Qbuzz weten. Reizigers wordt wel geadviseerd om de reisplanner op internet te gebruiken, om te controleren of je bus wel of niet rijdt.Bezoekers van de TT lijken zich in elk geval geen zorgen te hoeven maken. "Tijdens het TT-weekend rijden de bussen rondom Assen het gehele weekend", aldus de vervoerder.Qbuzz verwacht dat de bussen morgen ook grotendeels volgens dienstregeling rijden. Vanaf maandag worden de acties voortgezet, volgens Qbuzz. Maar wat dat precies voor de reizigers betekent, is nog niet bekend. "Een van de vormen zou kunnen zijn dat er uitsluitend in de spits gereden wordt", meldt Qbuzz.Gisteren werd bekend dat de acties in het streekvervoer voor onbepaalde tijd doorgaan. Chauffeurs willen onder meer een beter loon en meer pauzes. Vakbond FNV zei gisteren nog dat er dit weekend volledig wordt gestaakt, maar daar lijkt het nu dus niet meer op.