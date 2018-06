Van de Lagemaat sneller dan gisteren, maar nog wel de langzaamste

MOTORSPORT - Ryan van de Lagemaat heeft zich op de tweede dag van de TT in Assen, in de derde vrije training in de Moto3, flink verbeterd ten opzichte van gisteren.

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vindt u historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.