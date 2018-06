Ooievaar bouwt nest boven het spoor

PESSE - Onze redactie ontving vanmorgen bijzondere foto's van Anne Kuipers uit Hoogeveen. Een ooievaar heeft vlak bij de spoorwegovergang in Pesse een nest gebouwd in de bovenleiding.

"Een bijzondere plek voor een ooievaarsnest, boven de spoorrails en voortrazende treinen", schrijft Kuipers over de foto's die hij maakte. Op de plaatjes is te zien dat er in elk geval één jonkie in het nest zit.De ooievaars in onze provincie hebben het overigens zwaar op dit moment, door de aanhoudende droogte. Ze kunnen vaak niet voldoende voeding, zoals wormpjes, vinden om de kuikens te voeren.