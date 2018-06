Marquez als snelste coureur naar MotoGP-kwalificatie

MOTORSPORT - Marc Marquez heeft zich als snelste coureur geplaatst voor de kwalificatie in de MotoGP.

De WK-leider reed aan het einde van de derde vrije training een tijd van 1.33,04. De verschillen waren bijzonder klein, want Maverick Viñales, de snelste man van de tweede training, gaf slechts 0,001 seconde toe op de regerend wereldkampioen. Cal Crutchlow was ook snel, hij gaf 0,006 seconde toe op Marquez.De snelste tien coureurs van de eerste drie trainingen plaatsen zich voor de tweede kwalificatie. Dat zijn naast Marquez, Viñales en Crutchlow, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo, Aleix Espargaro, Álvaro Bautista en Andrea Dovizioso. De nummer vier in de WK-stand, Johann Zarco, zette de twaalfde tijd neer en plaatste zich niet rechtstreeks voor de tweede kwalificatie.De eerste kwalificatie, met de langzaamste veertien coureurs, is om 14.10 uur. De twee snelsten plaatsen zich voor de tweede kwalificatie. Met z'n twaalven gaan zij vanaf 14.35 uur uitmaken wie er morgen vanaf pole position start.