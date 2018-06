TT voorbij voor Morbidelli na val in training

MOTORSPORT - Franco Morbidelli komt deze TT niet meer in actie. De MotoGP-coureur uit Italië ging in de derde training onderuit.

De nummer zestien in de WK-stand viel in de Ruskenhoek en brak bij de val een middenhandsbeentje. Na een medische controle werd bekendgemaakt dat hij niet meer in actie komt dit weekend.