Van de Lagemaat tevreden met kwalificatie: Nu aanhaken en strijden

MOTORSPORT - Hij was weliswaar de langzaamste van het veld in de Moto3-kwalificatie, maar toch is Ryan van de Lagemaat tevreden.

Hij reed met 1.45,87 een persoonlijk record op het TT Circuit. "Een mooi resultaat", zegt de wildcardcoureur uit Culemborg. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn. Er stond heel veel wind, anders had iedereen nog wel wat harder gereden."Extra meevaller voor de Nederlander: omdat een aantal coureurs een straf kreeg voor te langzaam rijden, start hij morgen niet van de dertigste maar van de 26ste plek. "Een rijtje naar voren, dat is fijn. De kunst is natuurlijk om er zelf voor te zitten, maar dit is mooi meegenomen."Vorig jaar was zijn eerste TT na twee ronden voorbij. Van de Lagemaat wil daarom morgen zo lang mogelijk meestrijden. "Ik ga proberen met de rest mee te komen en dat zo lang mogelijk vol te houden. Aanhaken, niet loslaten en de strijd aangaan."Het genieten komt voor Van de Lagemaat pas na de race. "Dat komt in de uitloopronde. Het is mooi om hier met de wereldtop mee te doen. Ik denk dat we als familieteam heel trots mogen zijn."