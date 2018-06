Vijf 'comazuipers' opgenomen in ziekenhuis na TT Festival

ASSEN - Vijf kinderen zijn de afgelopen dagen opgenomen op de alcoholpoli in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA), omdat ze te veel hadden gedronken tijdens het TT Festival.

Dat meldt de gemeente. Of de minderjarigen zich letterlijk in 'coma hebben gezopen' kan een woordvoerder niet zeggen. Vorig jaar zijn tijdens de TT-week in totaal twaalf 'comazuipers' opgenomen in het ziekenhuis. Een piek, volgens de gemeente.Het WZA, de gemeente Assen, de GGD, en Verslavingszorg Noord-Nederland sloegen eerder dit jaar de handen ineen om het alcoholmisbruik onder jongeren aan te pakken. Ze proberen ouders en de kinderen zelf bewust te maken van de gevaren van alcohol.Vanavond is de laatste avond van het TT Festival. Gisteren kwamen er volgens de organisatie 55.000 mensen naar de binnenstad van Assen om feest te vieren."Het was een topavond. Het was gezellig druk", zegt Sander ten Bosch van de organisatie. Toch waren er wel een paar opstootjes, maar dat is niet te voorkomen, volgens Ten Bosch. "Als je het afzet tegen het aantal bezoekers, valt het heel erg mee. Gelukkig hebben we ook goede mensen in huis, die beginnende vechtpartijen snel weten plat te leggen."Een schatting van de bezoekersaantallen voor de komende TT-nacht durft Ten Bosch niet te doen. "Maar we krijgen zéker zoveel bezoekers als gisteren."