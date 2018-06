FNV dreigt met rechtszaak als stakende chauffeurs niet betaald krijgen

ASSEN - Vakbond FNV eist dat buschauffeurs doorbetaald krijgen tijdens de stakingen komende week. Als werkgevers de gewerkte uren niet betalen, komt er een kort geding, dreigt de vakbond.

Komende week staken de buschauffeurs alleen buiten de spits. De vakbond spreekt daarmee van 'publieksvriendelijke' acties."Onze chauffeurs willen de reiziger zoveel mogelijk ontzien in dit slepende conflict, daarom hebben ze gekozen om vanaf komende week in ieder geval in de spits te rijden. Dan kunnen mensen weer met de bus naar hun werk en naar school", zegt Paula Verhoef van FNV."Werkgevers proberen deze publieksvriendelijke acties te ondermijnen met het dreigement de gewerkte uren niet uit te betalen. Daarover spannen we nu mogelijk een kort geding aan. We hebben het volste vertrouwen dat de rechter de werkgevers in dat geval zal dwingen de gewerkte uren gewoon uit te betalen."Dit weekend rijden de bussen overigens wel gewoon zoveel mogelijk volgens de dienstregeling . Bezoekers van de TT, die met de bus willen komen, hoeven zich dus geen zorgen te maken. Er worden zelfs extra bussen ingezet