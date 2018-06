Marc Marquez start MotoGP-race TT vanaf pole position

MOTORSPORT - Marc Marquez start morgen vanaf de eerste plek in de MotoGP-race tijdens de TT in Assen.

De regerend wereldkampioen en leider in de huidige WK-stand is het hele raceweekend al snel. Alleen in de tweede vrije training klokte hij niet de beste tijd.In de polekwalificatie zette hij in zijn laatste ronde 1.32,79 neer. "Normaal gesproken heb ik het in Assen altijd moeilijk in de kwalificatie", zei Marquez na afloop. "Maar dit jaar is de snelheid goed."De verschillen waren bijzonder klein. Het dichtst in de buurt van Marquez kwam Cal Crutchlow op 0,04 seconde. Hij start vanaf plek twee, met naast hem Valentino Rossi. De Italiaan was 0,05 seconde langzamer dan Marquez."Het was niet makkelijk, want er stond veel wind", zegt Rossi. "En door mijn val in de vierde vrije training was ik het goede gevoel een beetje kwijt. Maar ik ben blij met deze startplek, een goede uitgangspositie voor morgen."Ook de nummer vier zat binnen een tiende van een seconde van pole position. Andrea Dovizioso reed 1.32,87, 0,08 seconde langzamer dan Marquez. Op startplek vijf Alex Rins, die zich via de eerste kwalificatie wist te plaatsen voor de polekwalificatie. Winnaar van de laatste twee GP's Jorge Lorenzo start morgen vanaf plek tien.De race in de MotoGP is morgen om 14.00 uur.