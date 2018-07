Deel dit artikel:











Soort van de maand: de culturele en historische betekenis van de linde De linde stond vroeger symbool voor vruchtbaarheid en bescherming (foto: Free Nature Images/Jan van der Straaten)

Elke maand zetten we een plattelandssoort in het zonnetje. Deze maand hebben we samen met Heel Drenthe Zoemt, Natuur en Milieufederatie en IVN Regio Noord extra aandacht voor de linde.

De linde staat niet alleen bekend om zijn lindebloesem, maar heeft ook culturele en historische waarde. Zo staat de boom al sinds de steentijd symbool voor het vrouwelijke in de natuur. Hij staat voor de personificatie van de vruchtbaarheidsgodin Freya. Vanwege deze symboliek werd vroeger eerst een linde geplant en daarna pas een huis gebouwd, zodat het huis op vruchtbare grond stond. Daarnaast zorgde volgens de Germanen en de Kelten de linde voor bescherming.



Rechtbank en altaar tegelijk

In de Middeleeuwen was een linde de plek waar de rechtbank het vonnis uitsprak, maar ook de plek waar getrouwd werd. En een tak van een linde beschermde je tegen heksen en geesten.



In de loop der jaren werd de boom met het hartvormige blad steeds belangrijker als cultuurboom. Op dorps- en stadspleinen werden de bomen geplant en was de boom de ontmoetingsplek voor de inwoners. Bij boerderijen zorgden ze voor schaduwrijke en geurende loofgangen.



Eenzame linde

Eén van de oudste linden van Drenthe staat in Emmen. Hij staat bij het Noordeind, het oudste deel van de plaats. Vroeger stonden hier veel oude boerderijen, nu staat alleen de linde er nog, op het gazon voor een moderne flat.



Muzikale linde

Maar het was niet alleen de vruchtbaarheid en de ontmoetingsplek waar de linde om bekend staat. Ook in de muziek komt de boom vaak terug. Vroeger, zoals Der Lindenbaum van Frans Schubert en Gustav Mahlers Liedes eines fahrende Gesellen. Maar bekender is misschien wel de zomerhit uit 2014 'Dragostea din tei' van de Moldavische band O-Zon, waarin de zanger zijn liefde vindt onder een lindeboom.



IVN doe-tip: Op grote hoogte!

Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Dit keer zoeken we uit hoe hoog een lindeboom is.



Als je wilt weten hoe groot de linde is die bij jou om de hoek staat, of in de laan voor oma's huis, of in het park bij school dan kun je dit meten! Er zijn daar speciale boomhoogtemeters voor. Maar als je die niet hebt kun je het ook gewoon met een takje doen. Ga op zoek naar een takje van ongeveer 15 cm. En zoek de lindeboom op die je wilt meten. Doorloop dan de volgende stappen! Hoe hoog is jouw lindeboom?



1. Ga daar staan waar je denkt dat de top van de boom neer zou komen als hij om zou vallen.



2. Houd het stokje met gestrekte arm voor je neus en kijk langs het stokje naar de boom.



3. Doe een stapje naar voren of naar achteren tot de boom net zo lang is als het stokje.



4. Maak nu stappen van een meter tot aan de stam van de boom.



5. Nu weet je hoe hoog de boom is: het aantal stappen is gelijk aan de hoogte van de boom.