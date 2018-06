Bagnaia start vooraan in Moto2-race, Bendsneyder vanaf plek 24

MOTORSPORT - Er staat dit weekend tot nu toe geen maat op Francesco Bagnaia. De Moto2-coureur domineerde alle trainingen tijdens de TT en ook in de kwalificatie was hij de snelste.

