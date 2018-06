Te weinig erkenning voor Molukse KNIL-veteranen

DEN HAAG - "Een vergeten groep, die te weinig erkenning en waardering heeft gekregen", dat zei premier Mark Rutte vandaag in zijn toespraak voorafgaand aan de jaarlijkse Veteranendag.

Hij had het hiermee over Molukse KNIL-veteranen. In zijn toespraak belichtte Rutte ook de verschillende manieren waarop veteranen na hun terugkeer weer kunnen aarden.Een groot deel van de Molukkers die naar Nederland kwamen belandde in Schattenberg: het voormalige Kamp Westerbork bij Hooghalen. In Nederland werden ze ontslagen als militair. Dit betekende dat ze geen veteranenpensioen ontvingen en soms ook niet alle soldij kregen uitbetaald.Veel ex-militairen en hun gezinnen zijn in Drenthe gebleven na de ontmanteling van Schattenberg eind jaren vijftig.Vertegenwoordigers van de veteranen touwtrekken al jaren met de Nederlandse regering over genoegdoening.