An de kuier: Jeneverbesroute in het Mantingerveld In het Mantingerveld staan honderden jeneverbessen (foto: Free Nature Images/Willem van Kruijsbergen)

Lekker de natuur in! In de zomermaanden juli en augustus presenteert ROEG! elke dag een tocht door de Drentse natuur. Vandaag is het tijd om de wandelschoenen aan te trekken en gaan we met Natuurmonumenten naar het Mantingerveld.

Waar: Mantingerbos- en weiden

Vertrekpunt: Parkeerplaats aan de Mantingerdijk

Afstand: 9 kilometer

Route: klik hier



Het Mantinverveld ligt in de gemeente Midden-Drenthe en ligt ten zuiden van Mantinge. In het gebied staan honderden jeneverbessen, één van de weinige conifeersoorten die voorkomt in de natuur in de Benelux. Het gebied was vroeger landbouwgebied, maar vanaf 1992 is Natuurmonumenten begonnen om het weer te bouwen naar natuur. Het resulteerde in het Mantingerveld, dat bestaat uit het Mantingerzand, Achterste Veld, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek.



In het gebied leven onder andere heikikkers, adders, ringslangen levendbarende hagedissesn, maar ook dassen en vossen. Naast de honderden jeneverbessen vind je er ook de klokjesgentiaan, lavendelheide en de kleine wolfsklauw.



Ben je op zoek naar meer wandelroutes of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.