Jonge voetballers ontmoeten hún idool tijdens de Vivianne Miedema voetbaldag

HOOGEVEEN - Het is de droom van veel jonge voetballers: een ontmoeting met topvoetbalster Vivianne Miedema. Vandaag kon dit tijdens de Vivianne Miedema voetbaldag. Hier gaf de speelster van Arsenal een clinic bij haar oude voetbalclub VV De Weide in Hoogeveen.

225 voetballertjes uit het hele land zijn naar de Hoogeveense club gekomen. "Er wordt hier veel gevoetbald, handtekeningen gescoord en selfies gemaakt met Vivianne", vertelt organisator Eefje Janus.Op vier velden doen de kinderen oefeningen, twintig trainers helpen hierbij. Vivianne loopt ondertussen tussen de velden door. Om tips te geven, maar ook handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan.Deelnemers komen van ver. Zo reisde Lauren Luipers vier uur met de trein vanuit Venlo om haar idool te ontmoeten. "Het was echt super leuk", vertelt Lauren. Zelf kon Lauren niet meevoetballen, tijdens haar training verrekte ze haar enkelband.Tanja de Lange hoopt dezelfde goede goals te maken als Vivianne. "Vivianne Miedema is echt wel heel goed in voetbal. Ik wilde haar ontmoeten. Toen ik dit zag wilde ik hier wel heen."Volgens Miedema is het vooral een dag om samen lekker te voetballen en plezier te hebben. "Dat ik er bij ben, is voor de kinderen denk ik een pluspunt." Daarnaast vindt Miedema het erg leuk om zich met de kinderen bezig te houden. "Ik ben best wel een kindervriend en ik krijg af en toe ook wel berichten dat iemand heel treurig is omdat diegene mij nog nooit heeft gezien. En dan krijgen ze nu de kans, ik denk dat dat wel heel bijzonder is." Ze hoopt dat dit voor de kinderen een dag is om nooit te vergeten.Aan het einde van de training is er nog een persconferentie voor de kinderen. Daarin kunnen ze al hun prangende vragen aan de topvoetbalster kwijt.De afgelopen periode was Miedema bij Arsenal niet fit genoeg, maar ze verwacht vanaf volgend seizoen weer mee te doen. "De voorbereidingen beginnen in principe volgende week weer, dus dan ga ik ook terug naar London. Uiteindelijk moet ik na de voorbereidingen toch weer fit zijn."Miedema verwacht er snel bovenop te komen. "Ik heb een lang seizoen gehad, op een gegeven moment komt het er een beetje uit. Maar ik heb nu vakantie gehad en ik heb veel zin in het nieuwe seizoen, dus dat komt waarschijnlijk helemaal goed."