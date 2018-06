Deel dit artikel:











TT Camping: varkens, bier en wijn Wat staat er op het menu bij de TT? (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Ook dit jaar nam het TT journaal een kijkje op de Asser TT campings.

Opvallend dit jaar: er wordt niet alleen bier gedronken, maar wijn is ook populair. Alhoewel de meeste mannen weten dit niet.



Verder staat er vooral varken aan het spit op het menu. Een gerecht dat zowel bij de Nederlandse- als de Duitse campinggast erg populair is. Er wordt veel gedanst, dat is voor een aantal gasten wel erg vermoeiend.