Twee weken geen treinen maar bussen tussen Meppel en Zwolle Door werkzaamheden kunnen treinen niet rijden (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

MEPPEL - Reizigers kunnen tot 15 juli niet met de trein reizen tussen Zwolle en Meppel. Daarom worden bussen ingezet.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

ProRail werkt de komende twee weken aan het spoor. Zo worden wissels en bovenleidingen verbeterd. Het doel is om meer en snellere treinen te laten rijden. "Als je meer spoorcapaciteit hebt, kunnen er meer treinen rondom hetzelfde moment Zwolle binnenrijden", legt NS-woordvoerder Anita Boonstra uit. "En als je minder wissels hebt, heeft dat ook invloed op de snelheid van de binnenrijdende treinen."



Tijdens de TT

Al meer dan een jaar geleden werden deze werkzaamheden gepland. Er moest een aannemer geregeld worden die veel verstand had van het spoor en dat kost tijd, vertelt Boonstra. Op dat moment hadden ze geen rekening gehouden met de TT.



De NS verwacht tienduizenden reizigers op dit traject per dag. Daarvoor zijn 125 tot 200 bussen ingezet. Mocht het onverhoopt toch drukker worden, dan staan er reservebussen klaar.



Tevreden reizigers

De reizigers lijken vrede te hebben met de situatie op het spoor. Justa Schouten en Pelle van de Putten reizen van Groningen naar Kampen. De eerste bus zat vol, maar de tweede bus stond al gauw voor hun neus. "We hebben er nog niet heel veel last van gehad", vertelt Pelle. "Maar Zwolle heeft er wel vaker uitgelegen, dus we zijn wel een beetje gewend hoe het gaat."