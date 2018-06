Marc Marquez verwacht een groepsrace in de MotoGP

MOTORSPORT - Marc Marquez verwacht geen eenvoudige zege voor zichzelf in de MotoGP-race tijdens de TT in Assen.

De Spanjaard is het hele weekend al snel, ook in de kwalificatie en start morgen vanaf pole position. Maar hij ziet zichzelf niet de hele race vooraan rijden. "Ik denk dat het een groepsrace wordt, want op dit circuit is het lastig om alle ronden aan de leiding te blijven."De WK-leider is vanzelfsprekend blij met zijn kwalificatie, maar vond het niet makkelijk. "Er stond vrij veel wind vandaag, waardoor de motor veel schudde. We zullen zien hoe het weer morgen is."Cal Crutchlow zette verrassend de tweede tijd neer, op slechts 0,04 seconde van Marquez. Hij dankt die uitgangspositie aan zijn strategie, zegt hij zelf. "Ik keek achter me en zag zeven jongens. Ik rijd liever alleen dus ik liet me inhalen. Ik kwam achteraan de groep terecht en ging steeds sneller, ondanks dat ik fouten maakte. Het was een gekke kwalificatie in die zin."Ook Valentino Rossi zat heel kort achter Marquez. Hij gaf slechts 0,05 seconde toe op zijn rivaal, terwijl hij in de training voorafgaand aan de kwalificatie nog gevallen was. "Ik maakte helaas een klein foutje. Maar in de kwalificatie ging het eigenlijk best goed. In de laatste ronde zat ik in de goede positie en maakte ik geen fouten. De eerste rij is voor mij perfect."