Nieuw record op TT-zaterdag: 40.000 toeschouwers

MOTORSPORT - De tweede dag van de 88e Dutch TT van Assen werd bezocht door 40.000 racefans. Dat zijn er 3500 meer dan een jaar geleden. Ook gisteren was er al een stijging in het aantal bezoekers.

