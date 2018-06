Deel dit artikel:











Zoekactie bij Baggelhuizerplas na gevonden schoenen [update] Duikers zochten zaterdagavond in het water (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De politie is gestopt met zoeken bij de Baggelhuizerplas in Assen. Duikers hebben niets in het water gevonden.

Er werd gezocht omdat er op het strand kindersandalen waren gevonden in maat 35. ''We hebben schoenen aangetroffen en we nemen het zekere voor het onzekere,'' liet de politie weten. Er was geen melding van iemand die werd vermist.



Naast duikers waren agenten, de brandweer en een traumahelikopter aanwezig.



De politie gaat ervan uit dat er niemand in het water ligt en hoopt dat de eigenaar van de sandalen zich snel komt melden.