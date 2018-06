'Deze tattoo van Marquez heeft me dik zeven uur gekost'

MOTORSPORT - “Hij is een wonder op twee wielen. Niemand kan, wat hij kan.” Dat zegt Martina uit Duitsland. Ze is sinds 2013 fan van Marc Marquez en reist hem over de hele wereld na, tot aan Australië toe. Marquez, mag als leider in de WK-stand dan minder populair zijn dan Rossi, maar de fans dïe hij heeft zijn dan ook die-hard fans.

De lofuitingen rondom zijn pitbox zijn dan ook niet van de lucht. “Hij is sowieso heel erg knap en hij is heel goed en hij durft gewoon heel veel”, laat Laura weten. Ze toont ons twee selfies met haar idool. “Hij kent me denk ik vooral als een 'hooligan-fan'. Ik ben best wel agressief als het om een foto of een handtekening gaat”, zegt ze lachend.Twee mannen zijn speciaal voor hun landgenoot overgekomen vanuit Spanje. De één heeft een tattoo met nummer 93 net onder z'n knie. De ander heeft het nummer in z'n nek laten zetten.Maar er is altijd baas boven baas. Als Martina uit Duitsland haar broek laat zakken zien we een grote actiefoto van Marquez op haar bovenbeen. Op verzoek heeft de Spanjaard er ook nog zijn handtekening onder gezet. “Ik was heel zenuwachtig en toen vroeg hij wat hij erop moest zetten. Toen zei ik snel. #93 en je handtekening”, zegt Martina trots. Ze heeft dik zeven uur in de stoel moeten zitten voordat de tattoo af was.Goed nieuws voor Martina is dat haar idool morgen van pole-position mag vertrekken in de MotoGP.