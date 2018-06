Deel dit artikel:











Mooie TT foto? Laat het ons weten Reuzenrad op de kop van de Vaart (foto: RTV Drenthe/Tina Ruiter)

ASSEN - Heb je een mooie, lelijke, grappig of spectaculaire foto van de TT gemaakt? Deel deze dan met ons.

In een speciaal fotoalbum op TTDrenthe.nl verzamelen we alle foto's.



Hoe werkt het?

Ga naar TTDrenthe.nl en klik op Jouw TT. Hier kan je de foto insturen. Je mag je foto's ook mailen naar website@rtvdrenthe.nl of sturen via WhatsApp naar 06 - 515 68 886.



Bekijken

In onze speciale fotoalbums op TTDrenthe.nl kun je jouw foto's terugvinden. En vergeet niet mee te praten op sociale media met de hashtag #TTDrenthe.