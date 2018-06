Oud-strijdmakkers Paul Lodewijkckx eren TT winnaar 50cc

MOTORSPORT - Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat Paul Lodewijkckx de 50cc klasse op de TT wist te winnen. Lodewijckx zelf is er niet meer, maar morgen mogen zijn collega's van toen een ereronde over het TT Circuit rijden.

"Ik herinner me die dag nog goed", zegt Aalt Toersen. "Ik werd derde in die race en ik heb gelijk Paul gefeliciteerd met z'n overwinning toen hij over de finish kwam. Ik zag nog net in een flits dat hij er net langsdook. Dat vond ik echt fantastisch."Ook Jan de Vries blijft het TT circuit een bijzondere plek. "Ik heb nooit gewonnen in Assen. Dat is misschien ook wel leuk. Ik ben wel drie keer tweede geweest. Ik reed hier altijd ietsje beter dan anders."Alle mannen van toen vinden het mooi om een hommage aan hun oud-collega te brengen. Er zijn speciale t-shirts gedrukt met de beeltenis van Lodewijckx. "Het is een zwaairondje voor het publiek. Maar het is wel heel bijzonder. Want sinds de laatste vijftig jaar is er weinig 50cc te zien tijdens de TT. Dus dat we een ereronde mogen rijden is wel bijzonder", besluit Toersen.De ereronde van de 50cc coureurs is morgenmiddag om 15.05 uur, na de MotoGP.