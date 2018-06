Unieke foto TT Circuit: vanuit ruimtestation ISS

MOTORSPORT - Wat doe je als je astronaut werkzaam bent in het ruimtestation ISS en je bent liefhebber van de MotoGP? Dan ga je foto's maken van alle circuits over de hele wereld. Tenminste dat doet de Amerikaan Drew Feustel.

Drie maanden geleden kreeg hij een unieke kans om het TT Circuit van Assen op 408 kilometer hoogte vast te leggen op een zeer heldere dag en, eerlijk is eerlijk, het resultaat is schitterend.Overigens is Feustel niet alleen fan van motorsport, ook de Formule 1 heeft zijn interesse. Deze foto maakte hij onlangs van Paul Ricard, het Franse circuit.